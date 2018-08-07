В Одессе по почте пытались переправить тысячи литров контрафактного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Пограничники в Одессе нашли безакцизные сигареты и тысячи литров нелегального алкоголя на складе логистической компании. Об этом сообщает ГПСУ, передает УНН.
"В результате санкционированного обыска в помещении одной из логистических компаний почтовых перевозок в городе Одесса обнаружено и изъято почти 3000 пачек сигарет швейцарского производства без акцизных марок. Кроме того, найдено 2360 литров водочных изделий, среди которых более 1200 л спирта, более 800 л коньяка и 350 л вина", - говорится в сообщении.
Правонарушения выявлены в результате реализации информации, полученной оперативными подразделениями Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, и реализованы под процессуальным руководством Котовской местной прокуратуры, уточнили пограничники.
"Предварительная сумма оценки изъятого товара составила почти 370 тысяч гривен", - отметили в ГПСУ.
Напомним, как писал УНН, в Европе качественный алкоголь доступнее, чем в Украине.
По словам председателя совета директоров Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, недоступность легального алкоголя для украинцев обусловлена высокой налоговой составляющей.
"Непродуманная налоговая политика провоцирует покупателя на экономию, а значит - на покупку суррогатного алкоголя. Легального производителя налоговая нагрузка просто уничтожает. В последние годы легальное производство в среднем сокращается на 20% ежегодно, и все меньше людей могут позволить себе покупать качественный алкоголь", - пояснила она.