В Одесі поштою намагалися переправити тисячі літрів контрафактного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Прикордонники в Одесі знайшли безакцизні сигарети та тисячі літрів нелегального алкоголю на складі логістичної компанії. Про це повідомляє ДПСУ, передає УНН.
"У результаті санкціонованого обшуку в приміщенні однієї з логістичних компаній поштових перевезень у місті Одеса виявлено та вилучено майже 3000 пачок сигарет швейцарського виробництва без акцизних марок. Крім того, знайдено 2360 літрів горілчаних виробів, серед яких понад 1200 л спирту, більше 800 л коньяку та 350 л вина", - йдеться у повідомленні.
Правопорушення виявлено в результаті реалізації інформації, здобутої оперативними підрозділами Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, та реалізовано під процесуальним керівництвом Котовської місцевої прокуратури, уточнили прикордонники.
"Попередня сума оцінки вилученого товару склала майже 370 тисяч гривень", - зауважили у ДПСУ.
Нагадаємо, як писав УНН, у Європі якісний алкоголь доступніший, ніж в Україні.
За словами голови ради директорів Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, недоступність легального алкоголю для українців зумовлена високою податковою складовою.
“Непродумана податкова політика провокує покупця на економію, а значить - на покупку сурогатного алкоголю. Легального виробника податкове навантаження просто знищує. В останні роки легальне виробництво в середньому скорочується на 20% щорічно, і все менше людей можуть дозволити собі купувати якісний алкоголь”, - пояснила вона.