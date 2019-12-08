В Одессе во время пожара в квартире погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Одессе во время тушения пожара в жилом доме обнаружены тела двух погибших. Полиция установила личность 56-летнего хозяина, особа второго погибшего устанавливается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Возгорание произошло ночью в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома на улице Святослава Рихтера. Во время тушения пожара на площади двух квадратных метров спасатели обнаружили тела двух мужчин. Один из погибших 56-летний хозяин, особа второго устанавливается", - говорится в сообщении.
По предварительным выводам, возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
"По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, жертвами масштабного пожара в одесском колледже стали по меньшей мере 10 человек. Спасатели продолжают работу по ликвидации последствий пожара и поиск пропавших.