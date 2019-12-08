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6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины
19:19 • 0 просмотра

6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103062 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73319 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103158 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Одессе во время пожара в квартире погибли два человека

В Одессе во время пожара в квартире погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 10448 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Одессе во время тушения пожара в жилом доме обнаружены тела двух погибших. Полиция установила личность 56-летнего хозяина, особа второго погибшего устанавливается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"Возгорание произошло ночью в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома на улице Святослава Рихтера. Во время тушения пожара на площади двух квадратных метров спасатели обнаружили тела двух мужчин. Один из погибших 56-летний хозяин, особа второго устанавливается", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам, возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

"По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, жертвами масштабного пожара в одесском колледже стали по меньшей мере 10 человек. Спасатели продолжают работу по ликвидации последствий пожара и поиск пропавших.

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