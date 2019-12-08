В Одесі під час пожежі у квартирі загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Одесі під час гасіння пожежі у житловому будинку виявили тіла двох загиблих. Поліція встановила особу 56-річного господаря, особа іншого загиблого встановлюється. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
“Займання сталося цієї ночі в квартирі на п’ятому поверсі десятиповерхового будинку на вулиці Святослава Ріхтера. Під час гасіння пожежі на площі двох квадратних метрів рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Один із загиблих 56-річний господар, особа другого встановлюється”, — йдеться у повідомленні.
За попередніми висновками, займання в оселі сталося через необережне поводження з вогнем.
“За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою „нещасний випадок“. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, жертвами масштабної пожежі в одеському коледжі стали щонайменше 10 осіб. Рятувальники продовжують роботу з ліквідації наслідків пожежі та пошук зниклих.