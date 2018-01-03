В Одессе на ипподроме нашли мертвого мужчину

Предварительно установлено, что мужчина покончил с собой.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП в Одесской области, которые выясняют все обстоятельства смерти.

Напомним, 16 февраля 2017 года, в центре Одессы в канализации нашли мертвого мужчину.