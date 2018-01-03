В Одесі на іподромі знайшли мертвого чоловіка
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні вранці на одеському іподромі виявили бездиханне тіло молодого чоловіка. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.
Попередньо встановлено, що чоловік наклав на себе руки.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП в Одеській області, які з’ясовують всі обставини смерті.
Нагадаємо, 16 лютого 2017 року, у центрі Одеси в каналізації знайшли мертвого чоловіка.