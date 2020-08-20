В Одессе мотоциклист сбил женщину с двумя малолетними детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Одессе расследуют обстоятельства ДТП на улице Семена Палия, в которой пострадали женщина и двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает УНН.
“Вчера, 19 августа, вечером на указанной улице прямо на пешеходном переходе 28-летний мотоциклист наехал на женщину с двумя маленькими детьми. Удар больше пришелся на дочерей одесситки семи лет и одного года. Девочки ночь провели в медицинском учреждении под наблюдением врачей, угроза жизни маленьких пациенток прошла”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время аварии была травмирована пассажирка мотоциклиста, 1998 года рождения. Девушка при падении сломала руку и ногу, и попала в больницу.
По факту ДТП открыли производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования следователи назначили ряд экспертиз.
“Вместе с тем, на следующий день после аварии пострадавшая в ней девушка обратилась с заявлением в полицию о том, что имеющиеся у нее телесные повреждения причинил ей неизвестный мужчина, который прибег к самосуду, став свидетелем ДТП. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований”, — добавили в полиции.
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