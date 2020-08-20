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В Одесі мотоцикліст збив жінку з двома малолітніми дітьми

В Одесі мотоцикліст збив жінку з двома малолітніми дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Одесі розслідують обставини ДТП на вулиці Семена Палія, в якої постраждали жінка та двоє малолітніх дітей. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції, передає УНН.

“Вчора, 19 серпня, ввечері на вказаній вулиці прямо на пішохідному переході 28-річний мотоцикліст наїхав на жінку з двома малесенькими дітьми. Удар більше припав на доньок одеситки семи та одного років. Дівчатка ніч провели в медичному закладі під наглядом лікарів, загроза життю маленьких пацієнток минула”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час аварії була травмована пасажирка мотоцикліста, 1998 року народження. Дівчина при падінні зламала руку та ногу, та потрапила в лікарню.

За фактом ДТП розпочали провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засоби) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі призначили низку експертиз.

“Разом з тим, наступного дня після аварії постраждала в ній дівчина звернулася з заявою до поліції про те, що наявні в неї тілесні ушкодження спричинив їй невідомий чоловік, який вдався до самосуду, ставши свідком ДТП. Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, — додали в поліції.

Як повідомляв УНН, на Буковині водій Audi на іноземній реєстрації збив дитину.

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