В Одесі мотоцикліст збив жінку з двома малолітніми дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Одесі розслідують обставини ДТП на вулиці Семена Палія, в якої постраждали жінка та двоє малолітніх дітей. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції, передає УНН.
“Вчора, 19 серпня, ввечері на вказаній вулиці прямо на пішохідному переході 28-річний мотоцикліст наїхав на жінку з двома малесенькими дітьми. Удар більше припав на доньок одеситки семи та одного років. Дівчатка ніч провели в медичному закладі під наглядом лікарів, загроза життю маленьких пацієнток минула”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час аварії була травмована пасажирка мотоцикліста, 1998 року народження. Дівчина при падінні зламала руку та ногу, та потрапила в лікарню.
За фактом ДТП розпочали провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засоби) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі призначили низку експертиз.
“Разом з тим, наступного дня після аварії постраждала в ній дівчина звернулася з заявою до поліції про те, що наявні в неї тілесні ушкодження спричинив їй невідомий чоловік, який вдався до самосуду, ставши свідком ДТП. Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, — додали в поліції.
Як повідомляв УНН, на Буковині водій Audi на іноземній реєстрації збив дитину.