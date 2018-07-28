Неизвестные в камуфляже и с оружием захватили предприятие в Одессе

"... в Хмельницкий ОП поступило сообщение о том, что по ул. Боровского, 31 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами похожим на оружие захватили предприятие ЧП "Бетон-Одесса". На месте работают бойцы спецподразделения и Хмельницкого ОП!!!!" - сообщил Головин.

Напомним, в Житомирской области около 50 человек в камуфляже пытались захватить госпредприятие .