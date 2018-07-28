Молодики у камуфляжі і зі зброєю захопили підприємство в Одесі

“...до Хмельницького ВП надійшло повідомлення про те, що по вул. Боровського, 31 20 невідомих чоловіків в комуфляжній формі з предметами схожим на зброю захопили підприємство ПП „Бетон-Одеса“. На місті працюють бійці спецпідрозділу та Хмельницького ВП!!!!” — повідомив Головін.

Нагадаємо, на Житомирщині близько 50 осіб у камуфляжі намагалися захопити держпідприємство.