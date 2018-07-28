Молодики у камуфляжі і зі зброєю захопили підприємство в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. В Одесі до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що 20 невідомих чоловіків в комуфляжній формі з предметами схожим на зброю захопили підприємство. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУНП Одеської області Дмитро Головін, передає УНН.
“...до Хмельницького ВП надійшло повідомлення про те, що по вул. Боровського, 31 20 невідомих чоловіків в комуфляжній формі з предметами схожим на зброю захопили підприємство ПП „Бетон-Одеса“. На місті працюють бійці спецпідрозділу та Хмельницького ВП!!!!” — повідомив Головін.
Нагадаємо, на Житомирщині близько 50 осіб у камуфляжі намагалися захопити держпідприємство.