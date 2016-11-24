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В Одессе курсанты Военной академии стали участниками благотворительной акции донорства

Киев • УНН

 • 8662 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 24 ноября. УНН. "Спаси человеческую жизнь" - именно под таким названием в Одессе при активном участии курсантов Военной академии состоялась благотворительная акция донорства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНН.

В Одессе курсанты Военной академии стали участниками благотворительной акции донорства

Будущие офицеры активно заявили о своей гражданской позиции и сдали каждый по 500 мл крови для нужд воинов, находящихся на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона, а также качественной и своевременной медицинской помощи детям и пожилым людям.

По словам заместителя главного врача областной станции переливания крови Ирины Циркуль, потребность донорской крови и ее компонентах остается достаточно высокой. Местные больницы, военные госпитали и детские лечебные учреждения постоянно ждут помощи доноров.

Стоит отметить, что участниками этой благотворительной акции также стали военнослужащие Херсонского объединенного городского военного комиссариата. Военные доноры откликнулись на просьбу одной из херсонских семей оказать срочную помощь - сдать кровь для 4-летней девочки Анны, которая имеет диагноз рак крови (лейкоз).

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