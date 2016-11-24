В Одесі курсанти Військової академії стали учасниками благодійної акції донорства

Майбутні офіцери активно заявили про свою громадянську позицію й здали кожен по 500 мл крові для потреб воїнів, які знаходяться на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону, а також якісної та своєчасної медичної допомоги дітям та людям похилого віку.

За словами заступника головного лікаря обласної станції переливання крові Ірини Циркуль, потреба донорської крові та її компонентах залишається досить високою. Місцеві лікарні, військові госпіталі та дитячі лікувальні заклади постійно чекають на допомогу донорів.

Варто зазначити, що учасниками цієї благодійної акції також стали військовослужбовці Херсонського об’єднаного міського військового комісаріату. Військові донори відгукнулися на прохання однієї з херсонських родин надати термінову допомогу — здати кров для 4-річної дівчинки Ганни, яка має діагноз рак крові (лейкоз).