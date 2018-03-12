В Одессе дезертир совершил ДТП, пять человек пострадали
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 марта. УНН. Ночью в воскресенье на улице Бугаевского столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали пять человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилями "ВАЗ" и Nissan.
"В результате столкновения 5 человек обратились за медицинской помощью. Правоохранители выяснили, что водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения, а также - в розыске за дезертирство", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и привлечения виновных.
Как сообщал УНН, в Житомирской области фура въехала в гужевой воз, один человек погиб.