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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50176 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60966 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64219 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103764 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 95929 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103917 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В Одессе дезертир совершил ДТП, пять человек пострадали

В Одессе дезертир совершил ДТП, пять человек пострадали

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 12 марта. УНН. Ночью в воскресенье на улице Бугаевского столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали пять человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилями "ВАЗ" и Nissan.

"В результате столкновения 5 человек обратились за медицинской помощью. Правоохранители выяснили, что водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения, а также - в розыске за дезертирство", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и привлечения виновных.

Как сообщал УНН, в Житомирской области фура въехала в гужевой воз, один человек погиб.

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