В Одесі дезертир скоїв ДТП, п’ятеро людей постраждали
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 березня. УНН. Уночі в неділю на вулиці Бугаївській зіткнулись три автомобілі, внаслідок чого постраждало п'ятеро людей. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.
Водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілями "ВАЗ" і Nissan.
“В результаті зіткнення 5 людей звернулися по медичну допомогу. Правоохоронці з’ясували, що водій Volkswagen знаходився в стані алкогольного сп’яніння, а так само — в розшуку за дезертирство”, — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП та притягнення винних.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині фура в'їхала у гужовий віз, одна людина загинула.