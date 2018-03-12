В Одесі дезертир скоїв ДТП, п’ятеро людей постраждали

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ОДЕСА-КИЇВ. 12 березня. УНН. Уночі в неділю на вулиці Бугаївській зіткнулись три автомобілі, внаслідок чого постраждало п'ятеро людей. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.

Водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілями "ВАЗ" і Nissan.

“В результаті зіткнення 5 людей звернулися по медичну допомогу. Правоохоронці з’ясували, що водій Volkswagen знаходився в стані алкогольного сп’яніння, а так само — в розшуку за дезертирство”, — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП та притягнення винних.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині фура в'їхала у гужовий віз, одна людина загинула.

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