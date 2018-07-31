В Одессе из-за арбузов произошла стрельба

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30347 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 93931 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121271 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129000 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167676 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152803 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140642 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130395 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180256 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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В Одессе из-за арбузов произошла стрельба

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 31 июля. УНН. В полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улицы Маршала Малиновского произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"Предварительно установлено, что конфликт произошел между двумя лицами, которые реализовывали бахчевые культуры, и двумя автомобилистами. Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу, что мешало водителям проехать", - говорится в сообщении.

В результате инцидента один из автовладельцев достал травматическое оружие и выстрелил в торговцев. Один из них получил ранение в руку и обратился за помощью к врачам, а другой получил незначительное ранение уха. Оба водителя с места происшествия скрылись. По горячим следам беглецов нашли. Сейчас их доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Напомним, в результате конфликта в Одессе иностранец застрелил своего земляка.

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