В Одессе из-за арбузов произошла стрельба

"Предварительно установлено, что конфликт произошел между двумя лицами, которые реализовывали бахчевые культуры, и двумя автомобилистами. Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу, что мешало водителям проехать", - говорится в сообщении.

В результате инцидента один из автовладельцев достал травматическое оружие и выстрелил в торговцев. Один из них получил ранение в руку и обратился за помощью к врачам, а другой получил незначительное ранение уха. Оба водителя с места происшествия скрылись. По горячим следам беглецов нашли. Сейчас их доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Напомним, в результате конфликта в Одессе иностранец застрелил своего земляка.