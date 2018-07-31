В Одесі через кавуни сталася стрілянина

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ОДЕСА-КИЇВ. 31 липня. УНН. До поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків на Вулиці Маршала Малиновського сталася стрілянина. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.

"Попередньо встановлено, що конфлікт стався між двома особами, що реалізовували бахчові культури, та двома автомобілістами. Сварка виникла через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу, що заважало водіям проїхати", - йдеться в повідомленні.

У результаті інциденту один із автовласників дістав травматичну зброю і вистрілив у торговців. Один з них отримав поранення в руку та звернувся по медичну допомогу до лікарів, а інший отримав незначне поранення вуха. Обидва водії з місця події втекли. По гарячих слідах втікачів знайшли. Нині їх доставили до відділу поліції для з'ясування обставин події.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією - ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Нагадаємо, у результаті конфлікту в Одесі іноземець застрелив свого земляка.

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