Іноземець в Одесі застрелив свого земляка
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 липня. УНН. У результаті конфлікту 54-річний зловмисник застрелив свого знайомого. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"Подія сталася вночі у дворі багатоповерхівки на вулиці Паустовського в Одесі. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний здійснив в сторону 39-річного потерпілого декілька пострілів з пістолета. Постраждалого доставили до лікарні, де від отриманих вогнепальних поранень він помер", - йдеться в повідомленні.
Співробітники поліції затримали зловмисника, ним виявився неодноразово судимий громадянин однієї з держав ближнього зарубіжжя. При ньому було ймовірне знаряддя злочину, пістолет, яке вилучили.
За місцем мешкання чоловіка поліцейські виявили декілька одиниць зброї, близько тридцяти патронів різного калібру та згортки з наркотичними засобами. Їх, а також знаряддя злочину, вилучили і направили на експертизу.
"За даними фактами розпочато кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст.115 (умисне вбивство), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту)", - уточнили в поліції.
Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Одеській області під час сварки після вживання алкоголю жінка зарізала чоловіка, з яким працювала.