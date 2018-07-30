На Одещині нетвереза жінка під час сварки зарізала чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В Одеській області під час сварки, після вживання алкоголю, жінка зарізала чоловіка, з яким працювала. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області, передає УНН.
Конфлікт між 50-річною жінкою і на рік старшим за неї чоловіком розпочався вчора ввечері в одному з сіл Великомихайлівського району в будинку роботодавця, у якого ті доглядали за господарством. Що сталося вбивство, в поліцію повідомили близько 19:00.
“Слідчо-оперативна група встановила, що робітники хильнули зайвого і почали з’ясовувати стосунки. Зі слів жінки, вона схопила ніж і вдарила ним чоловіка в груди, після того, як він замахнувся на неї кулаком. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці. Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України”, — повідомили у поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове слідство триває.
Нагадаємо, київські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, тіло якої знайшли у Оболонському районі столиці.