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В Одесской области нетрезвая женщина во время ссоры зарезала мужчину

В Одесской области нетрезвая женщина во время ссоры зарезала мужчину

Киев  •  УНН

 • 10543 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Одесской области во время ссоры, после употребления алкоголя, женщина зарезала мужчину, с которым работала. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

Конфликт между 50-летней женщиной и в год старше ее мужчиной начался вчера вечером в одном из сел Великомихайловского района в доме работодателя, у которого те ухаживали за хозяйством. О том, что произошло убийство, в полицию сообщили около 19:00.

"Следственно-оперативная группа установила, что рабочие выпили лишнего и начали выяснять отношения. По словам женщины, она схватила нож и ударила им мужчину в грудь, после того, как он замахнулся на нее кулаком. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, киевские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в Оболонском районе столицы.

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