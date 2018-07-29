Поліція затримала підозрюваного у вбивстві неповнолітньої на столичній Оболоні

“Підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини затримали правоохоронці. Наразі з ним проводяться невідкладні слідчі дії”, — повідомили у поліції.

Як повідомляв УНН, в Оболонському районі столиці правоохоронці виявили тіло 16-річної дівчини з ознаками насильницької смерті.

Слідчим відділом ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.