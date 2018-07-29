Поліція затримала підозрюваного у вбивстві неповнолітньої на столичній Оболоні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Київські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, тіло якої знайшли у Оболонському районі столиці. Про це кореспондент УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
“Підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини затримали правоохоронці. Наразі з ним проводяться невідкладні слідчі дії”, — повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, в Оболонському районі столиці правоохоронці виявили тіло 16-річної дівчини з ознаками насильницької смерті.
Слідчим відділом ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.