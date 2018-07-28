У Києві знайшли труп вбитої неповнолітньої дівчини із Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Оболонському районі столиці правоохоронці виявили тіло 16-річної дівчини з ознаками насильницької смерті. Про це повідомила прес-служба ГУ Національної поліції у м.Києві, передає УНН.
“Близько третьої години ночі поліцейські у лісосмузі на вулиці Вишгородській знайшли тіло потерпілої зі слідами насильницької смерті. Це — 16 річна жителька Закарпатської області”, — йдеться у повідомленні.
Пізньої ночі суботи, 28 липня, до Оболонського управління поліції за номером 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її сестра пішла з дому та не повернулася. Співробітники поліції негайно відреагували та розпочали невідкладні дії з пошуку дівчини.
За викликом виїжджала слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції, експерти, кінологи, керівництво Головного управління Національної поліції у м. Києві, прокуратури міста та району. Вони ретельно оглянули місце події. Спеціалісти експертної служби виявили на тілі дівчини ознаки насильницької смерті.
Слідчим відділом ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
На даний час правоохоронці вживають необхідних заходів, аби встановити причетних до тяжкого злочину осіб. Труп направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 5 липня у Дніпропетровській області поблизу дитячого табору знайшли тіло 13-річної дівчинки зі слідами насильницької смерті.