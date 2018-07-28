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В Киеве обнаружили труп убитой несовершеннолетней девушки из Закарпатья

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КИЕВ. 28 июля. УНН. В Оболонском районе столицы правоохранители обнаружили тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в г. Киеве, передает УНН.

“Около трех часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Это — 16 летняя жительница Закарпатской области”, - говорится в сообщении.

Поздней ночью в субботу, 28 июля, в Оболонское управление полиции по телефону 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась. Сотрудники полиции немедленно отреагировали и начали неотложные действия по поиску девушки.

По вызову выехала следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции, эксперты, кинологи, руководство Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, прокуратуры города и района. Они тщательно осмотрели место происшествия. Специалисты экспертной службы обнаружили на теле девушки признаки насильственной смерти.

Следственным отделом ГУНП в г. Киеве начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить причастных к тяжкому преступлению лиц. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 5 июля в Днепропетровской области возле детского лагеря нашли тело 13-летней девочки со следами насильственной смерти.

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