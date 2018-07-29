Полиция задержала подозреваемого в убийстве несовершеннолетней на столичной Оболони
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Киевские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в Оболонском районе столицы. Об этом корреспондент УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки задержали правоохранители. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в Оболонском районе столицы правоохранители обнаружили тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти.
Следственным отделом ГУНП в г.. Киеве начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.