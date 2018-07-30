Иностранец в Одессе застрелил своего земляка
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 июля. УНН. В результате конфликта 54-летний злоумышленник застрелил своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"Происшествие случилось ночью во дворе многоэтажки на улице Паустовского в Одессе. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый совершил в сторону 39-летнего потерпевшего несколько выстрелов из пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, где от полученных огнестрельных ранений он скончался", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, им оказался неоднократно судимый гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При нем было предполагаемое орудие преступления, пистолет, которое изъяли.
По месту жительства мужчины полицейские обнаружили несколько единиц оружия, около тридцати патронов различного калибра и свертки с наркотическими средствами. Их, а также орудие преступления, изъяли и направили на экспертизу.
"По данным фактам возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст.115 (умышленное убийство), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)", - уточнили в полиции.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Одесской области во время ссоры после употребления алкоголя женщина зарезала мужчину, с которым работала.