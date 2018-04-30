В Одессе бойцы СБУ разыскивают взрывчатку в припаркованном авто

“На участке улицы Варненской в ​​одной из припаркованных автомобилей служебная собака почувствовала взрывчатку. Устанавливается хозяин машины. Проверяется подозрение на взрывчатку”, — отметили в ведомстве.

Сейчас на месте работают бойцы спецподразделения СБУ.

Как сообщал УНН, в Одессе банда воров, пытаясь убежать, въехала в бетоносмеситель.