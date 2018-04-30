В Одессе бойцы СБУ разыскивают взрывчатку в припаркованном авто
Киев • УНН
ОДЕССА — КИЕВ. 30 апреля. УНН. Специалисты-взрывотехники Одессы проверяют информацию о наличии взрывчатки в автомобиле. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области.
“На участке улицы Варненской в одной из припаркованных автомобилей служебная собака почувствовала взрывчатку. Устанавливается хозяин машины. Проверяется подозрение на взрывчатку”, — отметили в ведомстве.
Сейчас на месте работают бойцы спецподразделения СБУ.
Как сообщал УНН, в Одессе банда воров, пытаясь убежать, въехала в бетоносмеситель.