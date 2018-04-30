В Одесі бійці СБУ розшукують вибухівку в припаркованому авто
Київ • УНН
ОДЕСА — КИЇВ. 30 квітня. УНН. Спеціалісти-вибухотехніки Одеси перевіряють інформацію про наявність вибухівки в автомобілі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Управління СБУ в Одеській області.
“На ділянці вулиці Варненської в одній із припаркованих автівок службова собака відчула вибухівку. Встановлюється господар машини. Перевіряється підозра на вибухівку”, — зазначили у відомстві.
Наразі на місці працюють бійці спецпідрозділу СБУ.
Як повідомляв УНН, в Одесі банда крадіїв, намагаючись втекти, в’їхала в бетонозмішувач.