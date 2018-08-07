В Одессе арестовали мужчину за жестокое обращение с животными
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине за жестокое обращение с животными. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
"Сегодня впервые в истории Украины Киевский отдел полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области объявил гражданину подозрение за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными) и обратился с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей. Киевский суд г. Одесса только что избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что это действительно первый случай привлечения лица к ответственности за такое преступление.
Напомним, Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по обвинению в жестоком обращении с животным.