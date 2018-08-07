В Одесі арештували чоловіка за жорстоке поводження з тваринами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.
"Сьогодні вперше в історії України Київський відділ поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області оголосив громадянину підозру за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами) та звернувся з клопотанням про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Київський суд м. Одеса тільки що обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі наголосили, що це дійсно перший випадок притягнення особи до відповідальності за такий злочин.
Нагадаємо, Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно киянина за обвинуваченням у жорстокому поводженні з твариною.