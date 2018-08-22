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В ожидании санкций: Путин назвал действия США бессмысленными и контрпродуктивными

Киев • УНН

 • 8759 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Новые санкции США против России, которые сегодня вступят в силу, являются контрпродуктивными. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

В ожидании санкций: Путин назвал действия США бессмысленными и контрпродуктивными

"Что касается санкций, то это действия контрпродуктивны и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

По его словам, дело не только в позиции президента США, но и в позиции "руководящего класса в широком смысле этого слова".

"Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", - добавил президент России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ: Конгресс может ввести новые санкции против России после промежуточных выборов

Отметим, сегодня ожидается первый пакет новых американских санкций против России. Их введут в связи с делом об отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Среди ожидаемых мероприятий - полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, в том числе для оборонной промышленности.

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