В ожидании санкций: Путин назвал действия США бессмысленными и контрпродуктивными

"Что касается санкций, то это действия контрпродуктивны и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.



По его словам, дело не только в позиции президента США, но и в позиции "руководящего класса в широком смысле этого слова".



"Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", - добавил президент России.



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Отметим, сегодня ожидается первый пакет новых американских санкций против России. Их введут в связи с делом об отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Среди ожидаемых мероприятий - полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, в том числе для оборонной промышленности.