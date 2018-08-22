В очікуванні санкцій: Путін назвав дії США безглуздими і контрпродуктивними

"Що стосується санкцій, то це дії контрпродуктивні і безглузді, особливо щодо такої країни, як Росія", - сказав пан Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.



За його словами, справа не тільки в позиції президента США, але і в позиції "керівного класу в широкому сенсі цього слова".



"Сподіваюся, що усвідомлення того, що ця політика не має перспектив, все-таки коли-небудь прийде до наших американських партнерів і ми почнемо співпрацювати в нормальному режимі", - додав президент Росії.



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Зазначимо, сьогодні очікується перший пакет нових американських санкцій проти Росії. Їх введуть у зв'язку зі справою про отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері. Серед очікуваних заходів - повна заборона на експорт в Росію електронних пристроїв і комплектуючих подвійного призначення, в тому числі для оборонної промисловості.