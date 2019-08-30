В ОБСЕ обеспокоены обысками на UA: Суспільне мовлення
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил свою обеспокоенность в связи с обыском главного офиса UA: Суспільне мовлення. Об этом говорится на официальной странице представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Twitter, передает УНН.
"Я обеспокоен сегодняшним обыском в офисе UA: Суспільне мовлення, а также в домах медиаменеджеров компании, в том числе Зураба Аласания. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественного вещателя", - заявил Дезир.
Напомним, 30 августа в главный офис UA: Суспільне мовлення, телецентра "Карандаш", пришли с обыском представители Государственного бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины. Также около семи утра с обыском пришли и в квартиру председателя правления UA: Суспільне мовлення Зураба Аласания, и в дома нескольких директоров департаментов телерадиокомпании.