ДБР та СБУ проводять обшуки у приміщенні НСТУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України проводить обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" у межах кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб НСТУ, а саме зловживання службовим становищем. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДБР.
"Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України проводить санкціоновані обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України". Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ "НСТУ", а саме зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб", - вказали у бюро.
Як вказано, обшуки проводяться з дотриманням всіх вимог Кримінального процесуального кодексу України та жодним чином не перешкоджають роботі телерадіокомпанії.
Нагадаємо, раніше голова ВР 8-го скликання Парубій заявляв, що ДБР і СБУ проводили слідчі дії у ВР.