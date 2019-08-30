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ДБР та СБУ проводять обшуки у приміщенні НСТУ

ДБР та СБУ проводять обшуки у приміщенні НСТУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України проводить обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" у межах кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб НСТУ, а саме зловживання службовим становищем. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДБР.

"Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України проводить санкціоновані обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України". Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ "НСТУ", а саме зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб", - вказали у бюро.

Як вказано, обшуки проводяться з дотриманням всіх вимог Кримінального процесуального кодексу України та жодним чином не перешкоджають роботі телерадіокомпанії.

Нагадаємо, раніше голова ВР 8-го скликання Парубій заявляв, що ДБР і СБУ проводили слідчі дії у ВР.

Українські Національні Новини

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