ГБР и СБУ проводят обыски в помещении НОТУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины проводит обыски в помещении ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" в рамках уголовного производства относительно возможных противоправных действий должностных лиц НОТУ, а именно злоупотребления служебным положением. Об этом УНН сообщили в пресс-служба ГБР.
"Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины проводит санкционированные обыски в помещении ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ПАО "НОТУ", а именно злоупотребление служебным положением в целях получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц", - указали в бюро.
Как указано, обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовного процессуального кодекса Украины и никоим образом не препятствуют работе телерадиокомпании.
Напомним, ранее глава ВР 8-го созыва Парубий заявлял, что ГБР и СБУ проводили следственные действия в ВР.