В ОБСЄ занепокоєні обшуками на UA: Суспільне мовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив своє занепокоєння у зв’язку з обшуком головного офісу UA: Суспільне мовлення. Про це йдеться на офіційній сторінці представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ у Twitter, передає УНН.
“Я занепокоєний сьогоднішнім обшуком в офісі UA: Суспільне мовлення, а також в оселях медіаменеджерів компанії, у тому числі Зураба Аласанії. Я закликаю владу утримуватися від будь-якого тиску на незалежність суспільного мовника”, — заявив Дезір.
Нагадаємо, 30 серпня до головного офісу UA: Суспільне мовлення, телецентру “Олівець”, прийшли з обшуком представники Державного бюро розслідувань у супроводі працівників Служби безпеки України. Також близько сьомої ранку з обшуком прийшли й у помешкання голови правління UA: Суспільне мовлення Зураба Аласанії, і в оселі кількох директорів департаментів телерадіокомпанії.