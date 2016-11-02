В ОБСЕ призвали покончить с безнаказанностью за преступления против журналистов

"Власть... не имеет возможности принять меры, чтобы сократить большое количество нападений на журналистов, и они не могут противостоять проблеме безнаказанности", - сказала Д.Миятович.

Она напомнила, что с декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по безопасности журналистов и объявила 2 ноября как Международный день за прекращение безнаказанности. Это был первый раз, когда Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, непосредственно обращаясь к безопасности журналистов и проблеме безнаказанности.

"Эта дата служит напоминанием о совместных усилиях, необходимых для доведения вопросов уголовной безнаказанности", - отметила Д.Миятович.

"Печальные факты таковы, что девять из каждых десяти убийств журналистов никогда не раскрываются и подавляющее большинство физических нападений на журналистов не расследуются. Эти статистические данные показывают, что в одиночку мы не можем отказаться и сдаться в борьбе за безопасность и свободу СМИ", - добавила она.

К заявлению Д.Миятович был добавлен список имен журналистов, убитых в регионе ОБСЕ, по делам которых виновные до сих пор остаются на свободе. Среди них: Славко Курив (1999), Георгий Гонгадзе (2000), Мартин О'Хаган (2001), Вероника Черкасова (2004), Душко Йованович (2004), Пол Хлебников (2004), Эльмар Гусейнов (2005), Анна Политковская (2006), Алишер Саипов (2007), Грант Динк (2007), Наталья Эстемирова (2009), Хаджимурад Камалов (2011) и Павел Шеремет (2016).

Д.Миятович также отметила, что имена этих мужественных журналистов не только являются доказательством провала в обеспечении защиты представителей СМИ, они также являются свидетельством низкой политической воли или даже ее отсутствия для решения вопроса о безнаказанности.