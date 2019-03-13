В ОБСЄ зафиксировали более 4 тыс. нарушений режима прекращения огня с начала перемирия

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Украине внимательно следит за выполнением обязательств по прекращению огня, которое вступило в силу 8 марта 2019 года", - заявили в организации.



Напомним, ранее Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поздравил с перемирием на востоке Украины. Очередной режим тишины, который настал с полуночи 8 марта, является бессрочным.



"Ежедневное количество нарушений прекращения огня, наблюдаемых СММ, уменьшилось после подтверждения обязательств. Однако уже в первые 24 часа после его вступления в силу, СММ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня. И с тех пор их число растет, и с момента подтверждения обязательств Миссией зафиксировано более 4000 нарушений режима прекращения огня", - заявили в ОБСЕ.



Напомним, 9 марта Министерство иностранных дел Украины направило ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ с просьбой проверить и распространить информацию о количестве обстрелов и провокаций со стороны боевиков на Донбассе между государствами-членами организации и участниками Нормандского формата.



