Украина направила ноту в ОБСЕ относительно событий на Донбассе

"9 марта Министерство иностранных дел направило ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в которой было зафиксировано все случаи нарушения режима прекращения огня, о котором было договорено ТКГ (Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации в Донбассе - ред.) на период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года включительно", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, украинской стороной был зафиксирован 561 случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

При этом, 251 раз применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"В контексте изложенного Министерство отмечает, что вооруженными формированиями Российской Федерации на постоянной основе осуществлялись провокации и обстрелы, и следствием этого за период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года ВСУ понесли потери. В частности, вследствие указанных обстрелов 12 военнослужащих погибли и 105 получили ранения", - сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что особое беспокойство украинской стороны вызывает тот факт, что вооруженные формирования осуществляли обстрелы и провокации не только по позициям Вооруженных сил Украины, а и по объектам гражданской инфраструктуры.

"В этой связи украинская сторона рассматривает эти действия как прямое нарушение Минских договоренностей, циничное игнорирование договоренностей Трехсторонней контактной группы и целенаправленные шаги по дестабилизации ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и прилегающих районов. Этой нотой Министерство обратилось к миссии по наблюдению ОБСЕ с настоятельной просьбой проверить все факты, подтвержденные фото доказательствами, а также дать оценку этим фактам и распространить эту информацию в государства-члены нормандського формата и стран-участниц ОБСЕ", - подчеркнула Зеленко.

Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.