Україна направила ноту в ОБСЄ щодо подій на Донбасі

КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України направило ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з проханням перевірити та поширити інформацію щодо кількості обстрілів та провокацій з боку бойовиків на Донбасі між державами-членами організації та учасницями Нормандського формату. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.