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Україна направила ноту в ОБСЄ щодо подій на Донбасі

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України направило ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з проханням перевірити та поширити інформацію щодо кількості обстрілів та провокацій з боку бойовиків на Донбасі між державами-членами організації та учасницями Нормандського формату. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.

"9 березня Міністерство закордонних справ направило ноту Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні, у якій було зафіксовано всі випадки порушення режиму припинення вогню, про який було домовлено ТКГ (Тристоронньою контактною групою з мирного врегулювання ситуації на Донбасі - ред.) на період з 29 грудня 2018 року по 7 березня 2019 року включно", - сказала вона.

За словами речниці, українською стороною було зафіксовано 561 випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

При цьому, 251 раз застосовувалося заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"У контексті викладеного Міністерство наголошує, що збройними формуваннями Російської Федерації на постійній основі здійснювались провокації та обстріли, і наслідком цього за період з 29 грудня 2018 року по 7 березня 2019 року ЗСУ зазнали втрат. Зокрема, внаслідок зазначених обстрілів 12 військовослужбовців загинули і 105 зазнали поранення", - сказала вона.

Речниця підкреслила, що особливе занепокоєння української сторони викликає той факт, що збройні формування здійснювали обстріли і провокації не лише по позиціях Збройних сил України, а і по об’єктах цивільної інфраструктури.

"У цьому зв’язку українська сторона розглядає ці дії як пряме порушення Мінських домовленостей, цинічне ігнорування домовленостей Тристоронньої контактної групи і цілеспрямовані кроки з дестабілізації ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та прилеглих районів. Цією нотою Міністерство звернулось до місії зі спостереження ОБСЄ з наполегливим проханням перевірити всі факти, підтверджені фото доказами, а також дати належну оцінку цим фактам і розповсюдити цю інформацію до держав-членів нормандського формату і країн-учасниць ОБСЄ", - наголосила Зеленко.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

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