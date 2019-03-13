В ОБСЄ зафіксували понад 4 тис. порушень режиму припинення вогню з початку перемир'я

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) в Україні уважно стежить за виконанням зобов'язання щодо припинення вогню, яке вступило в чинності 8 березня 2019 року", - заявили в організації.



Нагадаємо, раніше Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік привітав з перемир'ям на сході України. Черговий режим тиші, який настав з півночі 8 березня, є безстроковим.



"Щоденна кількість порушень припинення вогню, які спостерігаються СММ, зменшилася після підтвердження зобов'язань. Однак уже в перші 24 години після його вступу в силу, СММ зафіксувала близько 500 порушень режиму припинення вогню. І з тих пір їх число зростає, і з моменту підтвердження зобов'язань Місією зафіксовано більше 4000 порушень режиму припинення вогню ", - заявили в ОБСЄ.



Нагадаємо, 9 березня Міністерство закордонних справ України направило ноту в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ з проханням перевірити і поширити інформацію про кількість обстрілів і провокацій з боку бойовиків на Донбасі між державами-членами організації і учасниками Нормандського формату.



