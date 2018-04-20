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В ОБСЕ рассказали об обстрелах в районе Донецкой фильтровальной станции

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. После инцидента, когда персонал КП "Компания "Вода Донбасса" попал под обстрел из стрелкового оружия, в результате чего некоторые сотрудники получили ранения, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ содействовала обеспечению их доступа и проезда к и от Донецкой фильтровальной станции, которая в конечном итоге была вынуждена приостановить работу. Об этом говорится в очередном отчете СММ ОБСЕ от 19 апреля, передает УНН.

В ОБСЕ рассказали об обстрелах в районе Донецкой фильтровальной станции

"Миссия содействовала обеспечению доступа и проезду сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к и от Донецкой фильтровальной станции (ДФС). 18 апреля, несмотря на тот факт, что были предоставлены гарантии безопасности, в промежуток времени между около 14:50 и 15:00 по дороге к ДФС, когда патруль СММ находился на расстоянии примерно 1 км к востоку от пересечения дорог H20 и M04 (300 метров западнее западной окраины Ясиноватой), наблюдатели услышали и увидели 4 взрыва, оцененных как разрывы минометных мин, а также услышали еще 1 взрыв неопределенного происхождения и 16 очередей из стрелкового оружия - все в 2 км к юго‑западу", - сообщили в миссии.

Как отмечается в отчете, через 40 минут члены "ДНР" собрали неразорвавшиеся боеприпасы у дороги H20 к юго-западу от перекрестка.

"По оценке, это была выпущена из подствольного гранатомета граната (ВОГ-25), пуля калибра 7,62 мм и использована пусковая труба РПГ. Наблюдатели снова зафиксировали противотанковую мину (TM-62M) 1,5 метра восточнее вымощенной дороги, на расстоянии примерно 400 метров от того же перекрестка двух дорог ", - добавили в СММ.

"По оценке, это была выпущенная из подствольного гранатомета граната (ВОГ‑25), пуля калибром 7,62 мм и расходованная пусковая труба РПГ. Наблюдатели снова зафиксировали противотанковую мину (TM-62M) в 1,5 метрах к востоку от мощеной дороги, на расстоянии около 400 метров от того же перекрестка двух дорог", - отметили в миссии.

Добавим, точного времени возобновления работы ДФС нет. При этом в МинВОТ сообщили, что работу ДФС планируют восстановить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с МККК и СММ ОБСЕ относительно сопровождения персонала к станции.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу 18 апреля.

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