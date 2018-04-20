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В ОБСЄ розповіли про обстріли у районі Донецької фільтрувальної станції

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Після інциденту, коли персонал КП "Компанія "Вода Донбасу" потрапив під обстріл зі стрілецької зброї, в результаті чого деякі співробітники отримали поранення, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ сприяла забезпеченню їхнього доступу та проїзду до та з Донецької фільтрувальної станції, яка врешті-решт була вимушена призупинити роботу. Про це йдеться у черговому звіті СММ ОБСЄ від 19 квітня, передає УНН.

В ОБСЄ розповіли про обстріли у районі Донецької фільтрувальної станції

"Місія сприяла забезпеченню доступу і проїзду працівників КП "Компанія "Вода Донбасу" до та з Донецької фільтрувальної станції (ДФС). 18 квітня, попри те, що були надані гарантії безпеки, в проміжок часу між приблизно 14:50 і 15:00 дорогою до ДФС, коли патруль СММ перебував на відстані приблизно 1 км на схід від перехрестя доріг H20 і M04 (300 метрів на захід від західної околиці Ясинуватої), спостерігачі почули і побачили 4 вибухи, оцінені як розриви мінометних мін, а також почули ще один вибух невизначеного походження і 16 черг зі стрілецької зброї - усе за 2 км на південний захід", - повідомили у місії.

Як зазначається у звіті, через 40 хвилин члени "ДНР" зібрали невибухлі боєприпаси біля дороги H20 на північний захід від перехрестя.

"За оцінкою, це була випущена з підствольного гранатомета граната (ВОГ-25), куля калібру 7,62 мм і використана пускова труба РПГ. Спостерігачі знову зафіксували протитанкову міну (TM-62M) за 1,5 метри на схід від вимощеної дороги, на відстані приблизно 400 метрів від того ж перехрестя двох доріг", - додали у СММ.

"Патруль місії та співробітники компанії затим продовжили рухатися до ДФС і прибули туди приблизно о 16:00. О 17:20 усі працівники залишили ДФС (загалом 65 осіб, як чоловіки, так і жінки), а представник КП "Компанія "Вода Донбасу" повідомив спостерігачам, що станція призупинила свою роботу", - зазначили у місії.

Додамо, точного часу відновлення роботи ДФС немає. При цьому у МінТОТ повідомили, що роботу ДФС планують відновити після домовленостей КП "Вода Донбасу" з МКЧХ та СММ ОБСЄ щодо супроводу персоналу до станції.

Нагадаємо, Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила роботу 18 квітня.

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