В ОБСЄ розповіли про обстріли у районі Донецької фільтрувальної станції

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Після інциденту, коли персонал КП "Компанія "Вода Донбасу" потрапив під обстріл зі стрілецької зброї, в результаті чого деякі співробітники отримали поранення, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ сприяла забезпеченню їхнього доступу та проїзду до та з Донецької фільтрувальної станції, яка врешті-решт була вимушена призупинити роботу. Про це йдеться у черговому звіті СММ ОБСЄ від 19 квітня, передає УНН.