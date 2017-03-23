В ОАЭ планируют в течение двух лет запустить 5G-связь

"Мы пытаемся подтолкнуть всю отрасль к состоянию большей готовности накануне 2019 года и подписали соглашение с Qualcomm. Мы ведем переговоры с производителями устройств, поставщиками приложений и регуляторами", - заявил технический директор Etisalat Group Хатем Баматраф.

По его словам, на момент запуска выбор совместимых устройств может быть ограничен, однако, это будет хорошее начало.

"Мы ожидаем, что массовый интерес к технологии появится с 2020 года. Технология 5G принесет операторам телекоммуникаций новые источники доходов. Она позволит подключать вещи, а не людей, давая огромные возможности для роста", - заявил он.

Как сообщал УНН, Китай создал крупнейшую в мире экспериментальную сеть 5G.