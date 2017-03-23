В ОАЕ планують протягом двох років запустити 5G-зв'язок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Найбільший стільниковий оператор в Об’єднаних арабських еміратах Etisalat планує почати тестування мобільних мереж п'ятого покоління (5G) в 2018 році, а вже в 2019 ввести їх в комерційну експлуатацію, передає УНН з посиланням на Gulf News.
“Ми намагаємося підштовхнути всю галузь до стану більшої готовності напередодні 2019 року і підписали угоду з Qualcomm. Ми ведемо переговори з виробниками пристроїв, постачальниками додатків і регуляторами”, — заявив технічний директор Etisalat Group Хатем Баматраф.
За його словами, на момент запуску вибір сумісних пристроїв може бути обмежений, однак, це буде гарний початок.
“Ми очікуємо, що масовий інтерес до технології з’явиться з 2020 року. Технологія 5G принесе операторам телекомунікацій нові джерела доходів. Вона дозволить підключати речі, а не людей, даючи величезні можливості для зростання”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, Китай створив найбільшу в світі експериментальну мережу 5G.