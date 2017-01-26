И.о. заместителя начальника Львовской таможни вышел из СИЗО под залог

Подозреваемый чиновник заплатил 400 тыс. грн залога и его выпустили из СИЗО.

Напомним, как сообщал УНН, руководство Львовской таможни отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. 19 января и.о. заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова задержали в служебном кабинете при получении 34 тысяч гривен и 4 тысяч долларов США от работника отдела этого подразделения.