И.о. заместителя начальника Львовской таможни вышел из СИЗО под залог
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 января. УНН. И.о. заместителя начальника Львовской таможни Юрий Борисов, которого поймали на взятке в 15 тыс. долларов, заплатил денежный залог и вышел из СИЗО на свободу. Об этом сообщил прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец, передает УНН.
Подозреваемый чиновник заплатил 400 тыс. грн залога и его выпустили из СИЗО.
Напомним, как сообщал УНН, руководство Львовской таможни отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. 19 января и.о. заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова задержали в служебном кабинете при получении 34 тысяч гривен и 4 тысяч долларов США от работника отдела этого подразделения.