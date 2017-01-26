В.о. заступника начальника Львівської митниці вийшов із СІЗО під заставу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 січня. УНН. В.о. заступника начальника Львівської митниці Юрій Борисов, якого затримали на хабарі у 15 тис. доларів, сплатив грошову заставу і вийшов із СІЗО на волю. Про це повідомив прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець, передає УНН.
Підозрюваний високопосадовець сплатив 400 тис. грн застави і його випустили з СІЗО.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, керівництво Львівської митниці відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування. 19 січня в.о. заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова затримали у службовому кабінеті під час одержання 34 тисяч гривень та 4 тисяч доларів США від працівника відділу цього підрозділу.