В.о. заступника начальника Львівської митниці вийшов із СІЗО під заставу

Підозрюваний високопосадовець сплатив 400 тис. грн застави і його випустили з СІЗО.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, керівництво Львівської митниці відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування. 19 січня в.о. заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова затримали у службовому кабінеті під час одержання 34 тисяч гривень та 4 тисяч доларів США від працівника відділу цього підрозділу.