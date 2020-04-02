В НСЗУ объяснили, почему 30% больниц получают меньшее финансирование после медреформы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. После медреформы 30% больниц получают меньшее финансирование, чем при субвенции, на это влияет уровень оснащенности больницы и ее мощность. Об этом во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказала и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.
“Главные причины — это несоответствие условиям и сертификации закупки. Два фактора влияют на бюджет медицинского учреждения: первый фактор — это уровень его оснащенности и оборудования и уровень квалификации этого заведения. Они вызывают способность этого заведения реализовывать медицинскую помощь по определенным пакетами. Есть пакеты — это, соответственно, тарифы. Во-вторых — это мощность заведения. Есть заведения, мощные и могут обслуживать одномоментно сотни пациентов, есть заведения, которые являются менее мощными”, — сказала Оксана Мовчан, отвечая на вопрос, почему 30% больниц получают меньшее финансирование, чем при субвенции.
Напомним, в НСЗУ рассказали о новом принципе финансирования медучреждений.