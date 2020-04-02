В НСЗУ объяснили, почему 30% больниц получают меньшее финансирование после медреформы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90259 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101473 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103598 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102775 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110909 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100114 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104736 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106517 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131460 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В НСЗУ объяснили, почему 30% больниц получают меньшее финансирование после медреформы

В НСЗУ объяснили, почему 30% больниц получают меньшее финансирование после медреформы

Киев  •  УНН

 • 11677 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. После медреформы 30% больниц получают меньшее финансирование, чем при субвенции, на это влияет уровень оснащенности больницы и ее мощность. Об этом во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказала и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.

“Главные причины — это несоответствие условиям и сертификации закупки. Два фактора влияют на бюджет медицинского учреждения: первый фактор — это уровень его оснащенности и оборудования и уровень квалификации этого заведения. Они вызывают способность этого заведения реализовывать медицинскую помощь по определенным пакетами. Есть пакеты — это, соответственно, тарифы. Во-вторых — это мощность заведения. Есть заведения, мощные и могут обслуживать одномоментно сотни пациентов, есть заведения, которые являются менее мощными”, — сказала Оксана Мовчан, отвечая на вопрос, почему 30% больниц получают меньшее финансирование, чем при субвенции.

Напомним, в НСЗУ рассказали о новом принципе финансирования медучреждений.

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