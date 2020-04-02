В НСЗУ пояснили, чому 30% лікарень отримують менше фінансування після медреформи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Після медреформи 30% лікарень отримують менше фінансування, ніж за субвенцією, на це впливає рівень оснащеності лікарні і її потужність. Про це під час онлайн-брифінгу щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії сказала т.в.о. голови Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан, передає кореспондент УНН.
“Головні причини — це невідповідність умовам і сертифікації закупівлі. Два фактори впливають на бюджет медичного закладу: перший фактор — це рівень його оснащеності і обладнання і рівень кваліфікації цього закладу. Вони спричиняють здатність цього закладу реалізовувати медичну допомогу за певними пакетами. Є пакети — це, відповідно, тарифи. По друге — це потужність закладу. Є заклади, які потужні і можуть обслуговувати одномоментно сотні пацієнтів, є заклади, які є менш потужними”, — сказала Оксана Мовчан, відповідаючи на запитання, чому 30% лікарень отримують менше фінансування, ніж за субвенцією.
Нагадаємо, в НСЗУ розповіли про новий принцип фінансування медзакладів.