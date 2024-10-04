В новосибирске сожгли областное управление фсб
Киев • УНН
3 октября 2024 года в новосибирске сгорело областное управление фсб из-за поджога. Количество подобных акций против режима кремля растет из-за увеличения количества отчаянных людей.
3 октября в российском новосибирске в результате поджога сгорело областное управление фсб, сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.
3 октября 2024 года в городе новосибирске на россии сгорело областное управление фсб - в выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющейся смеси и подожгли
Как указали в ГУР, подобных событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в кремле.
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