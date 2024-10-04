У новосібірську спалили обласне управління фсб
Київ • УНН
3 жовтня 2024 року в новосібірську згоріло обласне управління фсб через підпал. Кількість подібних акцій проти режиму кремля зростає через збільшення кількості відчайдушних людей.
3 жовтня у російському новосібірську внаслідок підпалу згоріло обласне управління фсб, повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН.
3 жовтня 2024 року у місті новосібірск на росії згоріло обласне управління фсб ― у вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймистої суміші та підпалили
Як вказали в ГУР, схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в кремлі.
У Мелітополі підірвали автомобіль із окупантами. У ГУР розповіли деталі місії01.10.24, 18:20 • 16382 перегляди