В новороссийске в рф дроны поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала - росСМИ

В новороссийске в рф БПЛА поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала, со ссылкой на источники сообщает российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

"В результате ночной атаки по новороссийску пострадали "новороссийский мазутный терминал" и терминал "импортпищепром" - в последнем беспилотники попали по двум резервуарам с топливом", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ASTRA, "в результате атаки был прилет по нефтебазе "газпрома" в поселке кириловка и нефтебазе "грушовая балка" "транснефти". Пострадавших нет".

Ночью жители сообщали, что услышали в городе более 35 взрывов.

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Моменты атаки попали на видео. Губернатор официально заявил о "безуспешной" попытке атаки и о сбитии 10 БПЛА. Росвоенкоры подтвердили "прилёты". Жители ночью сообщали, что порт был обесточен. Заммэра запретил жителям рано утром выходить из дома, также в городе было перекрыто движение и не работал общественный транспорт. Позднее в минобороны рф заявили, что за ночь над регионом якобы сбили 44 БПЛА. Помимо этого, атакован был туапсе, там после атаки загорелась нефтебаза.

На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников